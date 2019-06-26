Дистрибьютор в РФ отказался распространять книгу Троицкого «Субкультура. О яростных и непохожих» по политпричинам

Российский дистрибьютор отказался распространять книгу Артемия Троицкого «Субкультура. О яростных и непохожих» по политическим причинам. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор книги, журналист и писатель Артемий Троицкий.

«В связи с выходом книги произошла хоть и мелкая, но неприятная и типическая история. Дистрибуционная компания «36 и 6», которая поначалу бралась распространять эту книгу, вдруг неожиданно отказалось от этого под тем предлогом, что в какой-то крупной финской газете вышла статья, которая, как я понимаю, была посвящена делу «Нового величия». Каким-то образом автор там еще приплел мою книгу, а также назвал меня критиком Путина. Это их настолько напугало, что они отказались заниматься распространением книги», — рассказал он.

А.Троицкий добавил, что новый дистрибьютор нашелся быстро, книга уже напечатана и поступила в продажу.