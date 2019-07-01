Парламент Гонконга впервые в истории эвакуировали из-за протестов

Об этом пишет газета South China Morning Post. Демонстранты металлической тележкой разбили стеклянные двери в здании заксобрания. Попасть внутрь им не дает полиция.

Незадолго до этого произошли столкновения. Полиция применила перцовый газ и дубинки. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже месяц. Причиной стал законопроект о выдаче подозреваемых материковому Китаю. Власти ранее приостановили его рассмотрение на неопределенный срок.