Расходы россиян на платежи государству и обслуживание кредитов в прошлом году выросли на 12%

Это сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Сопоставимый рост расходов был в 2014 году. Тогда доля таких трат за год выросла на 10%, но в последующие годы составляла менее чем 2% в годовом выражении.

Россияне стали больше платить налогов и сборов из-за повышения ставки НДС, подготовка к которому началась еще в прошлом году, — пишет РБК, а рост взносов по кредитам связан с тем, что граждане вынуждены брать в долг, чтобы свести концы с концами.