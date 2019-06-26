Секретарь московского отделения «ЕР» заявил, что не имеет отношения к недвижимости, обнаруженной командой Навального

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский заявил, что не имеет никакого отношения к недвижимости, обнаруженной командой Алексея Навального. «Единоросс» сказал «Эху Москвы», что объекты были приобретены его матерью легально и на законные средства.

Несколько часов назад Алексей Навальный опубликовал на своем YouTube-канале новое расследование, в котором утверждается, что у семьи главного московского единоросса есть недвижимость в России почти на 6 миллиардов рублей, а также четыре отеля в Австрии.