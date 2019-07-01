Правила выдачи микрокредитов меняются с сегодняшнего дня

Микрофинансовые организации больше не могут назначать ежедневную процентную ставку выше одного процента. Более того, ограничен и максимальный объем выплат, который можно получить с заемщика. Теперь когда задолженность клиента достигает двухкратной суммы займа, её рост необходимо остановить. Причем это касается и процентов, и штрафов и любых других связанных с кредитом выплат.

Эксперты утверждают, что новые правила сделают модель бизнеса с займом до зарплаты нерентабельным, и предприниматели будут вынуждены изменить стратегию. Теперь стоит ожидать, что такие займы будут выдавать на более долгий срок.

Инициатором изменений стал Центробанк. Ранее там были обеспокоены быстрым развитием рынка микрокредитования физически лиц. Только за последний год оборот в рамках таким операций вырос с 95 до 143 миллиардов рублей.

Изменения затронут и кредиты с большими суммами. Так, ипотечные заемщики теперь могут приостановить выплаты, если смогут доказать, что они находятся в сложной жизненной ситуации. При этом стоимость их долга не должна превышать 15 миллионов рублей.