Хорошевский суд Москвы должен приступить к рассмотрению административного дела в отношении Алексея Навального

Политику вменяется повторное нарушение порядка проведения митинга из-за участия в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Навальному грозит арест на срок до 30 суток и сам политик предполагает, что его ждет именно такое наказание. Основателя Фонда борьбы с коррупцией задержали 12 июня, когда участники шествия в поддержку Ивана Голунова шли по центру Москвы. На политика составили протокол и отпустили на свободу. Позже административное дело передали в Хорошевский суд столицы, но тот вернул его назад «для устранения недостатков». Заседание все же состоялось 24 июня. На нем адвокат Навального Вадим Кобзев попросил отложить рассмотрение для ознакомления с материалами дела.

Ранее сам Навальный сказал, что понимал риск ареста за шествие в поддержку Голунова. При этом политик подчеркнул, что эта акция была слишком важна, чтобы в ней не участвовать. Мероприятие закончилось массовыми задержаниями: по данным правозащитников, в отделы полиции доставили около 500 человек.

Незадолго до начала заседания Навальный опубликовал новое расследования. Оно посвящено главе московских единороссов Андрею Метельскому.