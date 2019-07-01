Зеленский попросил главу правительства Украины наказать министра иностранных дел

Это сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины обратился к главе правительства страны Владимиру Гройсману и попросил привлечь главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности.

«Считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого [прошу] проинформировать», — цитирует письмо Зеленского его пресс-служба.

Ранее Климкин не проинформировал Зеленского о переписке украинского МИДа с российским МИДом по вопросу задержанных украинских моряков.

После этого инцидента Зеленский требовал от МИДа объяснений, почему ответная нота Украины не была согласовала с ним.

Глава МИД Украины тогда сказал, что его ведомство имело полномочия для ответа на ноту России. Украинская нота, по его словам, фиксировала только международно-правовую позицию и не должна согласовываться с президентом.

Климкин сегодня объявил на своей странице в сети Facebook, что решил уйти в «политический отпуск».