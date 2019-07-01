Украинским морякам, которые были задержаны в Керченском проливе, стали предъявлять обвинения в окончательной редакции

Это сообщил Интерфаксу адвокат Николай Полозов. По его словам, следствие фактически завершено, но об этом официально объявят ориентировочно после 9-го июля, когда обвинение будет предъявлено всем 24 украинским военным. Их подозревают в незаконном пересечении границы.

В Киеве моряков считают военнопленными. Международный Трибунал ООН по морскому праву в конце мая обязал Россию немедленно освободить украинских военных, но в МИДе заявили, что инцидент не входит в юрисдикцию этого суда.