Российские врачи нуждаются в защите от неоправданного уголовного преследования на законодательном уровне – Госдума

Российские врачи нуждаются в защите от неоправданного уголовного преследования на законодательном уровне. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

По его словам, на сегодняшний день правоприменительная практика работает «не в пользу врачей».

«Я считаю, что надо доработать законодательство, сделать специальный закон о защите прав врачей, потому что надо различать мотивы преступления: злоупотребления или врачебная ошибка, или случайность. Или тот случай, когда есть большой риск, и врач пошел практически на подвиг: чтобы спасти жизнь человека принимает рискованное решение», — сказал он.

Ф.Тумусов добавил, что он направил депутатский запрос в Следственный комитет, генеральному прокурору, а также министру здравоохранения с требованием разъяснений происходящего.

Врач-реаниматолог перинатального центра Э.Сушкевич была задержана в Калининграде. Из материалов СМИ следует, что ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору».

В ноябре в родильном доме номер 4 Калининградской области родился недоношенный ребенок с низкой массой тела 700 граммов. Для оказания помощи и перевода ребенка в перинатальный центр в роддом была вызвана неонатальная реанимационная бригада, в состав которой входила врач анестезиолог — реаниматолог Э.Сушкевич. Совместно с другими специалистами она приняла решение не транспортировать младенца из-за его тяжелого состояния. Ребенок остался в роддоме и умер в течение суток.