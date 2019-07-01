Песков: «Катамадзе очень талантливая, но наверное она многого не знает в плане политики»

Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль всегда готов разъяснить грузинской певице политические вопросы.

Так Песков прокомментировал заявление Нино Катамадзе об отказе выступать с концертами в России.

Песков добавил, что в России ценят представителей культуры Грузии, но воспринимать позитивно действия экстремистов и националистов против российских парламентариев, а также заявления грузинского руководства, «исполненные духом русофобства» — нельзя.