В предместье Лондона стартовал Уимблдонский теннисный турнир

В первый день соревнований выйдут на корты сразу шестеро российских спортсменов.

Нынешнему Уимблдону пока везет с погодой. Жара спала, а дожди, столь характерные для островов в это время, ожидаются, по прогнозам синоптиков, не раньше следующей недели.

Уже в эти минуты на корты уже вышли первые участники турнира. И среди них – наша Маргарита Гаспарян. Ее соперница – Анна-Лена Фридзам из Германии.

Проведут свои первые матчи сегодня также Дарья Касаткина, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Причем, непроходимых соперниц ни у кого из наших в первом круге не наблюдается.

В мужской части турнира Карен Хачанов стартует матчем против южнокорейского теннисиста У. Спортсмен из второй сотни мирового рейтинга не должен создать проблем россиянину.

Еще один наш теннисист – Даниил Медведев – начнет выступление на Уимблдоне матчем против итальянского ветерана Паоло Лоренци.