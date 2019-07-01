Противостояние в Гонконге становится все более жестким

Сегодня утром начались новые акции протеста – они приурочены к очередной передаче и Гонконга Китаю. Демонстранты пытались прорваться в здание городского парламента. Полиция применила дубинки и перцовый газ.

Демонстранты протестуют против планов правительства принять закон, который разрешит экстрадицию подозреваемых в материковый Китай.

Глава Гонконга Керри Лэм пообещала впредь более внимательно прислушиваться к обществу. Около двух недель назад она публично извинилась за свою позицию по закону об экстрадиции.