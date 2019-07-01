Саммит Евросоюза приостановлен до завтра из-за разногласий
Участникам встречи не удается согласовать кандидатуры на высшие посты в ЕС. Консультации продолжались всю ночь. Встреча возобновится завтра в 11 часов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Участникам встречи не удается согласовать кандидатуры на высшие посты в ЕС. Консультации продолжались всю ночь. Встреча возобновится завтра в 11 часов.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…