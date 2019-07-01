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14:07, 01 июля 2019

Саммит Евросоюза приостановлен до завтра из-за разногласий

Участникам встречи не удается согласовать кандидатуры на высшие посты в ЕС. Консультации продолжались всю ночь. Встреча возобновится завтра в 11 часов.



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