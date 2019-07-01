Еще один район Иркутской области оказался в зоне подтопления

Жертвами наводнения, по некоторым данным, стали более 15 человек.

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе начал снижаться. За сутки он упал на метр. В райцентре по-прежнему проблемы с электричеством, не работает водопровод и перекрыта федеральная трасса. Территорию патрулируют спасатели. Нормализуется ситуация и в соседнем Нижнеудинском районе. Туда военной авиацией сегодня доставили мобильный хлебозавод. Паводок пришел в Чунский район. Одну из деревень полностью смыло водой, но местные успели подняться на гору. В зоне подтопления оказались 15 поселков – это более 300 домов. Эвакуированных жителей селят в пунктах временного размещения, либо у родственников. Серьезный урон понесла инфраструктура. Размыты мосты и дороги. В пострадавших районах области восстановили сотовую связь, спасатели стараются своевременно подвозить питьевую воду и медикаменты, но их пока на всех не хватает. Погибли, по разным данным, от 7 до 15 человек, около десяти числятся пропавшими без вести.

По прогнозам синоптиков, в выходные в Иркутской области снова будут дожди.