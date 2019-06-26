Глава Национальной Медицинской палаты, детский доктор Леонид Рошаль выступил в защиту врачей, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца в Калининграде. Заключение экспертов требует тщательной проверки. — сказал Рошаль «Эху Москвы».

Рошаль напомнил, что ранее эксперты нашли смертельную дозу алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. Это заключение оказалось ошибочным.

Следствие ужесточило обвинение врачам из Калининграда по делу о смерти новорожденного. Теперь в СК считают, что речь идет об умышленном убийстве младенца.

И.о. главврача калининградского роддома №4 Елену Белую обвинили в организации убийства ребенка, а реаниматолога-анестезиолога Элину Сушкевич следствие считает исполнителем этого преступления. При этом до недавнего времени Белая была единственной фигуранткой дела и ей вменялась более легкая статья о превышении должностных полномочий. Накануне суд отправил врачей под домашний арест.

Расследование касается смерти недоношенного ребенка в роддоме в ноябре прошлого года. По версии следствия, главврач дала указание реаниматологу убить младенца. Белая якобы понимала, что шансы ребенка на выживание невелики, а смерть новорожденного может испортить статистику и даже повлиять на ее дальнейшее назначение на должность главврача. Кроме того, СК утверждает, что руководитель роддома стремилась сэкономить ресурсы больницы. Получив указание от и.о. главврача, Сушкевич ввела ребенку дозу сульфата магния, от чего он умер. Следователи считают, что врач также сфальсифицировала историю родов, внеся туда запись о смерти ребенка в утробе матери.

В заявлении СК говорится, что следствием «не ставится самоцель привлечь к ответственности врача», а вина медиков подтверждается доказательствами и результатами экспертиз.