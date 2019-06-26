В Кремле выразили недоумение по поводу внимания СМИ к термокружке Путина – Песков

В Кремле выразили недоумение по поводу внимания СМИ к термокружке Путина, которой он воспользовался во время саммита G20 в Осаке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«История давняя, странно, что вы только сейчас обратили на это внимание», — сказал он.

Пресс-секретарь президента посоветовал найти архив передач «Москва.Кремль.Путин» многомесячной давности, в которой подробно рассказывалось об упомянутой кружке.

На ужине в честь участников саммита G20 президент Владимир Путин пил чай из белой термокружки. После торжественного ужина появились фотографии, где видно, что российский президент единственный сидит за столом со своей посудой.