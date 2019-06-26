В Кремле следят за избирательной компанией в Санкт-Петербурге – Песков

В Кремле следят за избирательной компанией в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы, естественно, следим за избирательной компании в Санкт-Петербурге. Что касается темы возможных нарушений и технических моментов, этим занимается ЦИК. Администрация президента не может заниматься этим в таких деталях. И именно ЦИК полномочен квалифицировать те или иные ситуации как нарушения, или как ненарушения, и принимать какие-то меры», — сказал он.

Ранее Центральная избирательная комиссия направила в Следственный комитет и Генпрокуратуру материалы по фактам нарушений в пяти муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга.