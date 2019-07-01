Вторая мировая война, по словам Валентины Матвиенко, закончилась в 1950 году

Спикер Совета Федерации говорила сегодня о том, насколько важно сохранять память о великой победе над фашизмом:

«В следующем году нас ждет большой юбилей: 70 лет со дня окончания Второй мировой войны». Инициативу России об увековечивании памяти победы уже поддержали на саммите Шанхайской организации сотрудничества, — добавила Валентина Матвиенко.

В пресс-службе Совета Федерации «Эху Москвы» сообщили, что это была оговорка.