Тарифы ЖКХ поднимутся с сегодняшнего дня

В среднем по стране рост составит примерно четыре процента, но в разных регионах цены могут сильно расходиться, поскольку планку устанавливают региональные власти. Так, Москва платит на четыре и восемь десятых процента больше, Тульская область на три и три десятых, а в Чечне сумма вырастет почти на девять процентов.

Повышение цен сказывается на жизни многих россиян. Долги по ЖКХ с каждым годом растут. По разным данным, общая задолженность сейчас составляет от одного до двух триллионов рублей.

В прошлый раз тарифы поднимались в январе этого года. Минэкономразвития решило увеличить цены в два этапа, поскольку зимой также выросла ставка НДС.

Рост цен ЖКХ не прекращается уже много лет. Ранее Росстат публиковал данные о том, что с 2010-ого по 2017 годы тарифы выросли почти на 68 процентов.