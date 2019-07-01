В ВАК отвергли претензии академиков РАН, пожаловавшихся на то, что их не пустили на заседание

Они подготовили доклад о фальсификации диссертаций, но его отказались заслушать.

«Плевком в лицо РАН» и «попыткой подставить министерство» назвали представители комиссии Российской академии наук действия Высшей аттестационной комиссии, которая не пустила их на рассмотрение жалобы по одной из диссертаций. Об этом пишет газета «Коммерсант». Против того, чтобы выслушать доклад о фальсификациях в этой научной работе, подготовленный академиками, выступил в частности председатель ВАК Владимир Филиппов. Он предложил не принимать во внимание доводы комиссии РАН, если они не подкреплены судебным решением. Между тем, академики напомнили, что ранее в ВАК поддержали инициативу приглашать представителей Академии наук на заседания. Как пояснил сам Филиппов агентству Интерфакс, академиков не допустили, потому что они вопреки регламенту не направили свой доклад в ВАК и Минобрнауки перед заседанием. В комментарии агентству ТАСС он отметил, что механизм участия комиссии РАН в рассмотрении жалоб на диссертации пока не разработан — об «автоматическом участии» речи не идет.

Диссертация, которой было посвящено заседание, была написана профессором МГУТУ Юлией Аношиной. В итоге в ВАК рекомендовали Минобрнауки сохранить ее ученую степень, несмотря на возражения комиссии РАН.