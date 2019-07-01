Глава администрации Зеленского предложил сделать русский язык в Донбассе региональным

Андрей Богдан сообщил это в интервью РБК-Украина.

«Я бы позволил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский, и при условии, что после этого они — территория Украины», — сказал Андрей Богдан. На вопрос о том, можно ли сделать русский вторым государственным языком, глава администрации Зеленского ответил отрицательно.

В конце апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон, который утвердил украинский язык в качестве государственного. Бывший президент Украины Петр Порошенко подписал его в конце мая.