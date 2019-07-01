Старейший в истории Уимблдонский теннисный турнир стартует сегодня в Лондоне

Уимблдон – турнир со множеством вековых традиций.

Там до сих пор сохранилось требование играть в форме исключительно белого цвета. И даже особый посев в мужской сетке по специальному травяному рейтингу, который не раз подвергался критике, организаторам пока удалось отстоять.

Впрочем, на некоторые новшества все-таки приходится соглашаться. Так, англичане одними из первых построили крышу над центральным кортом. А с нынешнего сезона защищен от дождей, столь частых на островах, будет и корт номер 1. Где соорудили раздвижную крышу.

Что же касается прогнозов, то у мужчин букмекеры отдают предпочтение прошлогоднему триумфатору Уимблдона Новаку Джоковичу из Сербии. У женщин главный фаворит – также первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

Завершится Уимблдонский теннисный турнир 14 июля.