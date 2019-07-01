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12:02, 01 июля 2019

Дмитрий Медведев пожаловался на чванство и хамство в рядах партии власти.

Об этом глава правительства и председатель «Единой России» пишет сегодня в статье, опубликованной в газете «Известия». Замечания и пожелания премьера изучил Алексей Нарышкин

Единоросы, сейчас недостаточно делают для завоевания доверия граждан. О своих достижениях и планах партия говорит мало и скучно, полагает автор публикации. Вместо этого ей следует выстроить систему мониторинга выполнения нацпроектов и наладить систему обратной связи. Служить обществу и избирателям, — так Медведев сформулировал девиз партии.

Глава правительства жалуется, что в «Единой России» на слуху не профессиональные политики, а те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки уставу. В этой связи Медведев напомнил о внешних контролерах, то есть блогерах и гражданских активистах. Общаться и сотрудничать с ними нужно при условии, что они занимаются настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей.

В целом же партия власти, по словам Медведева, должна стать главным проводником изменений в стране.

Представители «Единой России» в преддверии выборов часто не афишируют свою партийную принадлежность и ведут свои кампании как самовыдвиженцы. Такая ситуация, к примеру, наблюдается на выборах в Мосгордуму.



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