Территория затопления в Иркутской области продолжает расширяться

В настоящий момент известно о 7 жертвах стихии, судьба еще 9 человек пока неизвестна.

Еще один район Иркутской области пострадал от паводка – более 70 домов в Куйтунском районе оказались в зоне наводнения. Всего подтопленными остаются более 3 тысяч жилых домов в 55 населенных пунктов в регионе. Между тем, сообщается, что в одном из наиболее пострадавших районов – Тулунском – уровень воды в реки Ие все еще превышает критическое значение, но опустился ниже края защитной дамбы. Насыпи на гидротехническом сооружении собираются разрушить, чтобы отвести воду с подтопленных территорий. Уровень воды в реке, затопившей населенные пункты в Чунском районе, также начал снижаться. В области также восстановлена сотовая связь и электроснабжение в половине домов, где еще вчера не было света. Правоохранительные органы не выявили завышения цен в магазинах. Ранее сообщалось, что в частности в Тулуне на фоне стихийного бедствия начали продавать хлеб по 100 рублей. Сейчас в городе работает мобильный хлебозавод, предоставленный военными, однако жители жалуются на проблемы с обеспечением водой, продовольствием и медикаментами.

Ситуация в регионе может усугубиться в эти выходные – в Иркутскую область, по прогнозам синоптиков, вернутся сильные ливни.

Пока компенсации получили чуть более 300 человек. Всего единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получат около 24 тысяч пострадавших жителей региона.