«Коммерсантъ» сообщает о перестановках в руководстве Росгвардии

Первый заместитель главы ведомства Генерал-полковник Сергей Меликов и заместитель генерал-лейтенант Сергей Милейко подали рапорты об отставке, сообщает «Коммерсантъ». По версии источников издания, уход генералов связан с претензиями к работе тыловых служб Росгвардии. Источник Интерфакса утверждает, что в отставку планирует уйти ещё один из заместителей директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин. Официальных комментариев по этом поводу пока не было.