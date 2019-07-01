Коммунисты собрались в центре Москвы, чтобы сдать в ЦИК жалобы о ходе выборов в Мосгордуму

Всего у памятнику Ивану Фёдорову в Третьяковском проезде собралось шестеро депутатов Мосгордумы. В руках они держали подписанные обращения главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Политики уверены, что кандидаты-коммунисты ущемлены в правах по сравнению с самовыдвиженцами, которые состоят в партии «Единая Россия». По словам собравшихся, проверить подписи, которые сдают представшим партии власти, невозможно, потому что этому препятствует Мосгоризбирком.

Сейчас участники собрания следуют шествием до ЦИКа, чтобы сдать письменные обращения. Главное их требование — восстановить равенство всех кандидатов.

Собравшиеся подчеркнули, что депутаты Мосгордумы имеют право лично присутствовать при проверке подписей за выдвижение каких-либо кандидатов на выборы.