Мария Ласицкене одержала очередную победу на этапах «Бриллиантовой лиги»

На сей раз российская легкоатлетка первенствовала в американском Стэнфорде.

Ласицкене преодолела планку на высоте 2,04 метра , в то время как никто из соперниц выше двух метров прыгнуть не сумел.

Уже по традиции, 26-летняя россиянка , даже оставшись в секторе одна, продолжила выступления. И попыталась взять высоту 2,08 . Однако все три попытки двукратной Чемпионки мира оказались неудачными. В нынешнем сезоне Мария Ласицкене выиграла все три этапа «Бриллиантовой лиги» , в которых принимала участие.

Напомним также, что из-за временного отстранения ВФЛА, российские спортсмены продолжают выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Еще один российский спортсмен — Чемпион мира-2015 барьерист Сергей Шубенков — пропускает соревнования из-за травмы.