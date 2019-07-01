Десятки человек пострадали в результате мощного взрыва в центре афганской столицы

Ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в РФ движение «Талибан».

В дипломатическом квартале Кабула этим утром подорвался заминированный автомобиль. Впрочем, целью смертника было вероятнее всего министерство обороны страны. Это уже подтвердили представители запрещенного в нашей стране «Талибана». Машина врезалась в здание, в ней находились несколько боевиков.

На улицах густонаселенного района было много людей. Около полусотни человек, включая детей, пострадали. Информация о погибших разнится. Агентство Синьхуа сообщает о более чем 30 жертвах. Место происшествия оцеплено полицией. Двое причастных к террористической атаке укрылись в одном из близлежащих домов и вступили в перестрелку с силовиками, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Премьер Афганистана пригрозил организаторам суровым наказанием за теракт.

Теракт в Кабуле произошел на фоне очередного раунда мирных переговоров представителей США и талибов в Катаре.