В Иркутской области в результате наводнения погибли 7 человек, ещё 9 числятся пропавшими без вести, сообщили ТАСС в экстренных службах региона. В больницы доставили 153 пострадавших, в том числе 35 детей.

Жителям Иркутской области начали доставлять гуманитарную помощь. Ранее в зоне наводнения зафиксировано завышение цен на продукты. В городе Тулуне батон хлеба стоил около 100 рублей, сообщает Znak.com.