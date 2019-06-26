Рошаль: Выводы судмедэкспертизы по делу о гибели младенца в одном из роддомов Калининграда нужно тщательно проверить

Выводы судмедэкспертизы по делу о гибели младенца в одном из роддомов Калининграда нужно тщательно проверить, заявил «Эху» руководитель Национальной медицинской палаты детский врач Леонид Рошаль.

«Есть еще проблема ответственности родителей за жизнь своих детей. Эта женщина, которая родила недоношенного ребенка, в течение года жила в Калининграде без прописки и в государственные медицинские организации не обращалась. Где она лечилась, что ей назначали неизвестно. Этот вопрос необходимо рассмотреть следственным органам», — сказал он.

Рошаль напомнил, что ранее эксперты обнаружили смертельную дозу алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе. Это заключение оказалось ошибочным.



«Мы помним совсем недавний случай, ошибка судебных медиков, когда обнаружили у ребенка, сбитого машиной, смертельную дозу алкоголя, потом оказалось, что нет. Мы очень аккуратно должны подойти к этому вопросу», — отметил он.



В Калининграде следствие предъявило обвинения в убийстве ребёнка и превышении должностных полномочий и.о. главврача роддома Елене Белой. Реаниматолога – анестезиолога Элину Сушкевич обвиняют в умышленном убийстве. Обвиняемые находится под домашним арестом.