Президиум ВАК отказался заслушать доклад о фальсификации диссертаций, которые полгода готовила комиссия РАН

Представителей Академии не пустили на заседание 28 июня, сообщает «Коммерсантъ».

Рассматривалась жалоба на диссертацию профессора Московского Государственного университета технологий и управления Юлии Аношиной. Эксперты «Диссернета» обнаружили плагиат в работе Аношиной. Глава Высшей Аттестационной Комиссии Владимир Филиппов предложил не рассматривать жалобы, если подобные решения не подкреплены решением суда. «Мы учёные, а не следователи», — добавил Филиппов. Президиум ВК пришёл к выводу, что с диссертацией профессора Аношиной всё в порядке.