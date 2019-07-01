Зеленский заявил, что разведение сил в станице Луганской дает «хрупкую надежду» на завершение конфликта в Донбассе

Об этом президент Украины сообщил в видеообращении, опубликованном на его личной странице в Facebook.

Завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, которое начали в среду, подтвердила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине.



«Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны – эта надежда появилась» — сказал Зеленский.

Президент Украины уточнил, что это не победа, но первый небольшой успех.