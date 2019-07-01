Баскетболистки сборной России победой завершили групповой этап Чемпионата Европы

И продолжат борьбу за медали.

В контрольных матчах в канун Евро российская команда крушила всех на своем пути. Что внушало некоторый оптимизм. Напомню, что последний раз на пьедестале почета наши баскетболистки оказывались 8 лет назад.

Однако начало нынешнего Чемпионата получилось провальным. Два поражения от сборных Бельгии и Сербии поставили россиянок на край пропасти. Побеждать Белоруссию в заключительном туре нужно было с разницей +11.

Поначалу задача казалась неразрешимой. После первой четверти наши уступали 4 очка. К счастью, затем физическая мощь и настойчивость россиянок стали приносить плоды. На большой перерыв наши ушли ведя в счете. А в итоге одержали столь необходимую победу 76-62.

За выход в четвертьфинал турнира сборная России завтра сыграет с баскетболистками Италии.