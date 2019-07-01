В Кирове прошел крупный митинг против строительства завода по переработке опасных отходов

Протестующие требуют провести референдум по этому вопросу.

Митинг против строительства завода «Марадыковский» прошел накануне в сквере у памятника Степану Халтурину в Кирове и, по разным оценкам, собрал от 1,5 до 2 тысяч человек. Как сообщает интернет-издание Znak.com, горожане вышли на акцию с плакатами «Вятка не помойка!», «Нет полигону смерти!», «Отходы Медведеву на дачу!», а также сравнивали завод с Чернобылем.

Наибольшее беспокойство местных жителей вызывает возможность сжигания отходов, а также попадание опасных для здоровья продуктов переработки в реку Вятку. По итогам митинга была принята резолюция с требованием отказаться от строительства завода. Как уточняет «Интерфакс», активисты намерены направить этот документ в российское правительство и Минпромторг, а также в Заксобрание Кировской области и главе региона.

Завод «Марадыковский» планируют построить в поселке Мирный и ввести в эксплуатацию в 2023 году. На предприятии планируют утилизировать до 50 тысяч тонн опасных отходов в год.