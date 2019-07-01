Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

Об этом заявил министр нефти Бижан Намдар Зангани. Он указал на опасность одностороннего принятия решений.

На саммите «Двадцатки» в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев.

Продление соглашения — ключевой фактор стабильности нефтяного рынка, считает министр энергетики России Александр Новак.

Вопрос о продлении договорённостей будет обсуждаться на встрече ОПЕК в Вене.