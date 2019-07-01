На Украине сегодня стартуют международные военные учения «Си-Бриз»

В учениях «Си-бриз», которые начинаются в Одессе, примут участие военные Украины, США, Румынии, Турции, Болгарии и Грузии. В общей сложности около девятисот военных задействуют в манёврах. Они пройдут на море, суше, в воздухе и под водой. Помимо Одесской затронут также Николаевскую и Херсонскую область. Запланированы артиллерийские стрельбы, высадки групп досмотра, специализированные водолазные тренинги. По легенде учений, на которых предстоит отработать взаимодействие специальных подразделений, неприятель пытается заблокировать выход к морю с реки Дунай. Военным кораблям поставят задачу сопровождать транспортные гражданские суда через устье реки до Чёрного моря. Вчера туда выдвинулся ракетный эсминец США «Карни». Он оснащён крылатыми ракетами Томагавк с дальностью действия более полутора тысяч километров. Ранее он не раз заходил в Чёрное море. В учениях участвует один из новейших вспомогательных десантных кораблей «Юма».

Учения «Си-Бриз» на Украине ежегодно проводят больше 20ти лет. Манёвры продлятся до 12 июля.