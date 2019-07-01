Не менее 34 человек погибли в результате взрыва в Кабуле, 68 пострадали, сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на МВД Афганистана. Взрыв прогремел в дипломатическом квартале афганской столицы, где также находится одно из зданий Министерства обороны. По данным телеканала «Толо-ньюс», двое боевиков. Причастных к теракту, укрылись в соседнем здании и ведут перестрелку с сотрудниками сил безопасности. Ответственность за нападение пока не себя никто не взял.