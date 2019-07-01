ОПЕК умирает из-за России и Саудовской Аравии, считают в Тегеране. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангани. Он прибыл в Вену, где пройдёт заседание стран, входящих в картель. Министр назвал не нормальной ситуацию, когда два человека принимают решение вне ОПЕК, а затем Организация это решение одобряет.

Напомню, президент Путин объявил на саммите «большой двадцатки», что Россия и Саудовская Аравия поддержат продление соглашение о продлении сокращения нефтедобычи. Его заключили государства ОПЕК и страны, не входящие в картель.

Мировые цены на нефть сегодня утром превысили 66,5 долларов за баррель.