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09:30, 01 июля 2019

ОПЕК умирает из-за России и Саудовской Аравии, считают в Тегеране

ОПЕК умирает из-за России и Саудовской Аравии, считают в Тегеране. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангани. Он прибыл в Вену, где пройдёт заседание стран, входящих в картель. Министр назвал не нормальной ситуацию, когда два человека принимают решение вне ОПЕК, а затем Организация это решение одобряет.
Напомню, президент Путин объявил на саммите «большой двадцатки», что Россия и Саудовская Аравия поддержат продление соглашение о продлении сокращения нефтедобычи. Его заключили государства ОПЕК и страны, не входящие в картель.
Мировые цены на нефть сегодня утром превысили 66,5 долларов за баррель.



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