С 1 июля в России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов

В силу вступили поправки, ограничивающие размер годовых процентов для микрозаймов.

По выданным с 1 июля 2019 года займам сроком до одного года предельная задолженность заемщика (тело долга + проценты за весь срок) не должно превышать размер ссуды более чем вдвое. По достижении данного лимита банки и МФО будут обязаны прекратить начисление процентов, штрафов и прочих платежей.

Проценты по таким ссудам не могут превышать 1% в день.

Как пишет РБК, с 10 тыс. рублей, взятых в кредит, с человека нельзя будет требовать больше 30 тысяч рублей. Из них 10 тысяч — сам долг, а 20 тысяч рублей — предел начисленных платежей.

По данным Центробанка на 31 марта 2019 года годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51%. Его объемы ЦБ оценил в 143 млрд против 95,2 млрд годом ранее.