Уровень воды в реке Ия в Иркутской области продолжает снижаться

Между тем, власти пытаются ликвидировать последствия наводнения, нанесшего региону серьезный ущерб.

По последним данным, уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун, упал ниже 11 метров, но по-прежнему остается выше критического. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию населенного пункта. Ранее в МЧС называли самой сложной именно ситуацию в этом городе. В пяти районах Иркутской области, включая Тулунский, все еще действует режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Подтопленными остаются свыше 1,5 тысяч домов, для пострадавших собирают гуманитарную помощь, на место стихийного бедствия подвозят воду и продовольствие. Тысячи людей остаются без света.

Ранее для оказания помощи местным жителям решено было подключить армейские силы. В Иркутскую область направили военных инженеров со спецтехникой для доставки грузов и спасателей, а также эвакуации населения. Кроме того, в регион прибыли три врачебно-сестринские бригады Минобороны.

В МЧС сообщили, что пострадавшим от наводнения начали выплачивать компенсации. На данный момент местные жители получили около 3,5 миллионов рублей.