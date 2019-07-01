Медведев: «Единая Россия» испытывает дефицит доверия

«Единая Россия» испытывает дефицит доверия. Избавить партию от чванства и хамства могут существующие инструменты контроля, как внутренние, так и внешние, считает премьер Медведев. Он, в частности, призвал партию поддержать авторов журналистских расследований и даже предложил объявить партийный конкурс на лучшую публикацию. «С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать тесные партнёрские отношения», — пишет Медведев в статье «Единая Россия – курс на перемены», который опубликована в газете «Известия».