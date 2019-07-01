Политик Илья Яшин – соратник Алексея Навального лидирует среди кандидатов в депутаты Мосгордумы по 45 округу столицы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос, который Левада Центр провёл по заказу штаба Яшина. При этом большинство опрошенных избирателей – 38 процентов – говорят, что не знают кого поддержать. 20 процентов не стали бы голосовать. В тройке лидеров кроме Яшина представитель ЛДПР Никита Березин и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара, которая идёт, как самодвиженец, но сама называет себя членом «команды Собянина».