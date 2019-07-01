«Рольф» обещает выполнить все обязательства перед клиентами,несмотря на уголовное дело в отношении менеджеров компании

Крупнейший российский автодилер «Рольф» обещает выполнить все обязательства перед клиентами, несмотря на уголовное дело, которое расследуется в отношении менеджеров компании. «Мы дорожим своей репутацией, 27-летней историей стабильности и успеха, крепкими партнёрскими отношениями и, в первую очередь, нашими клиентами», — говорится в заявлении на сайте «Рольфа». Компания уверена, что текущая ситуация будет разрешена в его пользу, цитирую, «так как мы ведём свой бизнес честно, открыто, соблюдая все законы Российской Федерации».

Следственный комитет подозревает нескольких топ-менеджеров, в том числе, основателя «Рольфа» Сергея Петрова в незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Петров заявил о попытке рейдерского захвата. Он сейчас находится за границей и возвращаться в Россию пока не собирается.