Эксперимент по новой маркировке парфюмерной продукции стартует сегодня

По задумке властей она должна помочь вычислить незаконные товары.

Невидимый уникальный код наносится на флаконы с духами и туалетной водой. Его можно считать специальным сканером. Он покажет место и дату производства, а при желании можно будет отследить и передвижение товара по стране.

Идея такой маркировки принадлежит Минпромторгу. В ведомстве уверены, что она поможет бороться с контрафактной продукцией, а также усложнит процесс уклонения от налогов.

Расходы введение новой технологии полностью лягут на предпринимателей. Со стороны представителей бизнеса неоднократно звучала мысль, что затраты будут слишком велики для малого и среднего бизнеса, и магазинам придется поднять цены.

Правительство утвердило ответственным за мониторинг товаров компанию «Оператор ЦРПТ». Она принадлежит предпринимателям Алишеру Усманову и Александру Галицкому, а также госкорпорации «Ростех».

Если эксперимент с парфюмерной продукцией признают удачным, то эту систему введут на постоянной основе с первого декабря.

Сейчас таким же образом маркируют изделия из меха и алкоголь. Ожидается, что до 2024-ого это станет обязательно для всех лицензированных товаров.