Следствие ужесточило обвинение врачам из Калининграда по делу о смерти новорожденного

В СК считают, что речь идет об умышленном убийстве младенца.

Главврача калининградского роддома №4 Елену Белую обвинили в организации убийства ребенка, а реаниматолога-анестезиолога Элину Сушкевич – в совершении умышленного убийства. Об этом накануне сообщили в СК. Сушкевич стала новой фигуранткой дела, а Белую ранее обвиняли по более легкой статье о превышении должностных полномочий. Обеих врачей отправили под домашний арест.

Расследование касается смерти недоношенного ребенка в роддоме в ноябре прошлого года. По версии следствия, главврач дала указание своей подчиненной убить младенца для экономии ресурсов больницы и для того, чтобы не портить статистические показатели. Для этого новорожденному был введен сульфат магния, от чего он умер. Как сообщает ТАСС со ссылкой на СК, в историю родов также внесли запись о смерти ребенка в утробе матери, чтобы скрыть следы убийства.

Часть медицинского сообщества выступила в защиту коллег. В частности, заявления в поддержку Элину Сушкевич опубликовал Фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» и Российское общество неонатологов.