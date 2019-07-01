Закон о частичном запрете закупок иностранного вина для нужд чиновников вступает сегодня в силу

Государственные и муниципальные учреждения больше не могут покупать виноградные, игристые, ликерные и фруктовые вина. Это касается только тех напитков, которые можно приобрести в магазинах, торговых сетях или иных коммерческих предприятиях. При этом, новые меры нельзя назвать полным запретом импорта для чиновников. Партии товаров из стран Евразийского экономического союза всё еще доступны для закупок.

Подразумевается, что новый запрет должен поспособствовать развитию отечественного производителя. Для него же сейчас реализуется так называемая «Концепция развития виноградарства и виноделия». Она включает в себя увеличение площади виноградников и выпуск вин с защищенным географическим указанием.

Подобные ограничения встречались и раньше. С 2016-ого года госучреждения не могут закупать импортную рыбу, мясо, молочные продукты, сахар и ряд других товаров.