Госзакупки импортного вина с сегодняшнего дня будут ограничены

Соответствующее постановление подписал около месяца назад премьер-министр Дмитрий Медведев.

Закупать иностранное вино для нужд государственных и муниципальных учреждений отныне запрещено. Эта мера касается виноградных, игристых, ликерных и фруктовых вин. Ограничения были предложены Минсельхозом и вводятся для содействия развитию российского виноградарства и виноделия. По данным министерства, больше половины вин, закупаемых для нужд государства, приходится на импорт из стран Европы и Южной Америки, а также из Новой Зеландии. При этом чиновники утверждают, что в России производится вполне достаточно вина для замещения закупок иностранной продукции, которое к тому же не уступает зарубежным аналогам по качеству.

Незадолго до вступления запрета в силу руководство Кизлярского коньячного завода предложило также ограничить и госзакупки импортного коньяка, передает РИА Новости. В Минсельхозе заявили, что подобные инициативы им пока не поступали.

По оценкам специалистов, на долю госзакупок сейчас приходится меньше одной сотой части производимого в России вина.