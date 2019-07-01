Соглашение с нефтяными компаниями о контроле цен на бензин истекает сегодня

В правительстве решили его не продлевать.

Чиновники утверждают, что повышения розничных цен на бензин россиян в ближайшее время не ждет. В Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе сообщили, что предпосылок к этому нет, а вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в правительстве не видят оснований для продления соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цен. Власти обещают, что рост стоимости не превысит инфляцию. Обеспечить стабильность на рынке должен так называемый демпфирующий механизм, который призван сглаживать колебания внутренних цен на топливо. Это более «рыночный» инструмент в отличие от соглашения, которое было заключено под угрозой введения заградительных экспортных пошлин. Напомню, что правительство вмешалось в ситуацию прошлой весной, когда бензин и дизтопливо резко подорожали из-за неблагоприятной ситуации на рынке. Власти договорились с нефтекомпаниями о заморозке цен на определенном уровне, а осенью, когда цены снова поползли вверх, было заключено соглашение. Оно действовало до конца марта, после чего его продлили еще на три месяца.

Ранее из регионов Дальнего Востока и Сибири начали поступать сообщения о значительном росте цен на топливо. В правительстве начали проверку, после которой сообщалось, что случаи подорожания носили единичный характер.