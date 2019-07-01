В аэропорту Шереметьево вновь были проблемы с багажом

Накануне в терминале D выстроились очереди на регистрацию. В пресс-службе аэропорта сказали, что полчаса не работала багажная лента. Сотрудники сразу двух авиакомпаний рассказали газете «Ведомости», что за субботу и воскресенье почти 9 тысяч единиц багажа не были отправлены по назначению. В пресс-службе настаивают, что скопилось лишь 1,5 тысяч единиц, и винят в этом непогоду, из-за которой была задержана часть рейсов.

В конце мая в Шереметьево были сбои с выдачей багажа. Администрация объясняла это техническими проблемами. Источники нескольких изданий говорили, что из-за низких зарплат стали массово увольняться грузчики.