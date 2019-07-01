Избирком Петербурга завершает прием документов от желающих участвовать в выборах губернатора

Таких набралось 28 человек, рассказали в комиссии агентству ТАСС. В том числе нынешний руководитель города Александр Беглов. Несмотря на членство в партии «Единая Россия», он пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Эксперты объясняют такое решение падением рейтинга партии власти.

Предвыборная кампания в городе сопровождается скандалами. Сотрудники штаба Алексея Навального опубликовали ранее видео где, как сообщалось, чиновники Выборгского района самостоятельно заполняли подписные листы в поддержку Беглова.

Некоторые муниципалитеты Петербурга не дают оппозиционным кандидатам подать документы для участия в муниципальных выборах. Сотрудники органов местного самоуправления идут на откровенный обман, сказал «Эху» депутат питерского Заксобрания, член «Яболока» Борис Вишневский.

Из-за нарушений стоит вопрос о расформировании в судебном порядке некоторых избирательных комиссий или даже об отмене выборов в этих муниципалитетах, заключил Борис Вишневский.